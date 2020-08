L'ex corteggiatore Antonio Moriconi: "Non mi fanno fare il tampone! Follia!" (Di lunedì 24 agosto 2020) Vi ricordate di Antonio Moriconi? Il suo nome potrebbe non esservi nuovo dal momento che il ragazzo è stato in passato un corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore stavolta torna a far parlare di sé per una questione molto più delicata quanto allarmante degli ultimi tempi, si tratta dell'emergenza coronavirus e, in particolare, il caos tamponi che per alcuni sta diventando un vero e proprio nodo da sciogliere.Antonio è tornato dalla Sardegna, la regione in questi giorni al centro delle cronache per un preoccupante innalzamento dei casi di positività al virus dei turisti che sono stati nell'isola. Denuncia una vicenda tramite il suo Instagram: Sono tornato dalla Sardegna. Sono due giorni che chiamo per fare il tampone ma ... Leggi su blogo

