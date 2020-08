Jasmine Carrisi spiattella tutto: “Con il figlio di Gianni Morandi vorrei…” (Di lunedì 24 agosto 2020) Jasmine Carrisi ha scelto quest’estate per lanciare il suo primo singolo. Con “Ego“, la figlia di Albano e Loredana Lecciso entra nel mondo della musica. Nel giro di pochissimo tempo, il singolo della giovane, ha raggiunto un buon successo, con oltre 200.000 visualizzazioni su Youtube. Jasmine ha dunque deciso di seguire le orme del padre ma a modo proprio. La ragazza, per il suo primo singolo, ha scelto di affrontare i temi della sua generazione attraverso il mondo del rap. Jasmine Carrisi ha le idee molto chiare e intervistata dal settimanale Nuovo ha già in mente qualcuno con cui le piacerebbe fare un duetto. Jasmine Carrisi sogna un duetto con il figlio di Gianni Morandi Al settimanale ... Leggi su velvetgossip

infoitcultura : Jasmine Carrisi confessa su Al Bano: ” Non è il massimo…” - infoitcultura : Jasmine Carrisi e Biondo: un incontro che fa sospettare i fan - zazoomblog : Jasmine e Bido notte brava per i figli di Albano Carrisi e Loredana Lecciso - #Jasmine #notte #brava #figli… - zazoomblog : Jasmine Carrisi confessa su Al Bano: ” Non è il massimo…” - #Jasmine #Carrisi #confessa #Bano: - fumasterni : Tale madre tale figlia. Chi non mostra non vende ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi Jasmine Carrisi in bikini su Instagram: bella come mamma Loredana Lecciso DiLei Albano, i figli Jasmine e Bido pubblicano sui social le foto di una notte brava

Albano Carrisi, suo malgrado, è sempre al centro del gossip. Lui che da sempre è riservato e schivo, si trova sempre sulle copertine dei giornali o per i suoi figli o per il suo rapporto con Loredana ...

Jasmine Carrisi e Biondo: un incontro che fa sospettare i fan

Continua così la faida eterna tra Loredana e Romina dopo gli ultimi avvenimenti: i due non riescono a condividere nemmeno lo stesso tavolo, neanche in una occasione così importante come una cena impor ...

Albano Carrisi, suo malgrado, è sempre al centro del gossip. Lui che da sempre è riservato e schivo, si trova sempre sulle copertine dei giornali o per i suoi figli o per il suo rapporto con Loredana ...Continua così la faida eterna tra Loredana e Romina dopo gli ultimi avvenimenti: i due non riescono a condividere nemmeno lo stesso tavolo, neanche in una occasione così importante come una cena impor ...