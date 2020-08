Giovani aggrediscono poliziotti, Gabrielli: "Altissima professionalità degli agenti" (Di lunedì 24 agosto 2020) "Sottolineo l'Altissima professionalità mostrata dai poliziotti nell'aggressione da parte di un gruppo di Giovani a Marina di Carrara ". Sono le parole del capo della polizia Franco Gabrielli, sentito ... Leggi su lanazione

Carrara, 24 agosto 2020 - "Sottolineo l'altissima professionalità mostrata dai poliziotti nell'aggressione da parte di un gruppo di giovani a Marina di Carrara". Sono le parole del capo della polizia ...

Si baciano al Poetto: due giovani aggrediti

Aggrediti, minacciati e insultati per un bacio nel mare del Poetto. E' accaduto ieri sera a una coppia di giovani di Bolzano in vacanza a Cagliari. Shahzeb Altaf, infermiere, e il compagno Alessandro ...

Aggrediti, minacciati e insultati per un bacio nel mare del Poetto. E' accaduto ieri sera a una coppia di giovani di Bolzano in vacanza a Cagliari. Shahzeb Altaf, infermiere, e il compagno Alessandro ...