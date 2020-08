Fernanda Lessa senza veli, lo scatto fa impazzire: il particolare non sfugge (Di lunedì 24 agosto 2020) Fernanda Lessa ha stupito tutti mostrandosi senza veli su Instagram, lo scatto è molto particolare e ha letteralmente fatto impazzire il web. Fernanda Lessa Fonte Foto: @Fernanda Lessa Fernanda e suo marito Luca Zocchi si sono divertiti a creare uno scatto molto particolare che in poche ora ha fatto letteralmente scatenare il web. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti sbizzarrita e con l’ironia che la contraddistingue ha decisamente conquistato il web. Fernanda Lessa senza veli, il web impazzisce per ... Leggi su chenews

stopaltelevoto : @diconoRoss Lessa di frodo = Fernanda Lessa. -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa Fernanda Lessa ed Elia, vip e magia? DailyNews 24 Tutte con il foulard, ma cosa si sono messe in testa le vip?

L’accessorio di moda dell’estate 2020? Sicuramente il foulard portato in testa, nuova ossessione delle vip. Perfetto per proteggersi dal sole in spiaggia o per impreziosire le mise da sera, dona subit ...

Antonella Elia: Patrick Pugliese la “massacra”

In una diretta Instagram insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese si è scagliato contro Antonella Elia. L’uomo ha accusato la showgirl di essere “raccomandata”! Qualche tempo fa anche Luca Z ...

L’accessorio di moda dell’estate 2020? Sicuramente il foulard portato in testa, nuova ossessione delle vip. Perfetto per proteggersi dal sole in spiaggia o per impreziosire le mise da sera, dona subit ...In una diretta Instagram insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese si è scagliato contro Antonella Elia. L’uomo ha accusato la showgirl di essere “raccomandata”! Qualche tempo fa anche Luca Z ...