Cogliate, corto circuito e casa in fiamme, 5 feriti | VIDEO

Drammatico incendio all'alba di oggi, lunedì 24 agosto, in via Volta a Cogliate. Ha preso fuoco l'ultimo piano di una villetta posta su tre livelli, al cui interno si trovavano cinque persone: padre, madre e due bambini al piano superiore, il nonno a quello inferiore. A scatenare l'incendio, a quanto pare dalle prime notizie, …

Drammatico incendio all'alba di oggi, lunedì 24 agosto, in via Volta a Cogliate. Ha preso fuoco l'ultimo piano di una villetta posta su tre livelli, al cui interno si trovavano cinque persone: padre, ...