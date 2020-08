Campi Salentina, 72enne ricoverato e dimesso muore dopo 2 giorni: aperta inchiesta (Di lunedì 24 agosto 2020) Campi Salentina e Copertino - Deceduto nel giro di due giorni per una grave dissenteria, dovuta presumibilmente ad una intossicazione alimentare seguita ad una cena a base di pesce. E sul registro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Campi Salentina e Copertino - Deceduto nel giro di due giorni per una grave dissenteria, dovuta presumibilmente ad una intossicazione alimentare seguita ad una cena a base di pesce. E sul registro deg ...