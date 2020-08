Movimento 5 Stelle, è scontro tra di Maio e la Lezzi sulle Comunali (Di domenica 23 agosto 2020) Nel Movimento 5 Stelle, la possibilità di allearsi con il Pd per le Comunali del 2021, sta creando moltissimi malumori, con la Lezzi pronta a scendere sul piede di guerra. Non si placano le tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle riguardo un possibile accordo con il Pd per le Comunali del 2021. Di Maio continua … L'articolo Movimento 5 Stelle, è scontro tra di Maio e la Lezzi sulle Comunali proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoV… - Linkiesta : Sul #referendum per il taglio dei parlamentari, ogni giorno c’è qualcuno che scappa o si converte al #No. Così l'es… - Mov5Stelle : Diventa rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle! 20-21 settembre dai disponibilità per essere rappresentant… - Walter00365070 : RT @DioAbbiPieta: Il Movimento 5 stelle fa la differenza! - Against_Caste : RT @Mov5Stelle: Diventa rappresentante di lista del MoVimento 5 Stelle! 20-21 settembre dai disponibilità per essere rappresentante di lis… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle Regionali, il Movimento 5 Stelle inaugura comitato elettorale BarlettaLive Elezioni Regionali 20 e 21 settembre in 10 sfidano Zaia

Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono 11 i candidati presidenti e 18 le liste per il Consiglio regionale (composto da 51 membri), relative alla provincia di Vero ...

Ronchi e il dossier-choc sugli alberi abbattuti: «Hanno distrutto quelli storici»

La grillina Casasola attacca il Comune: «Dagli ippocastani ai tigli, è solo l’inizio». La replica del sindaco Vecchiet: «Molti ammalati, una questione di sicurezza» RONCHI Dopo il risultato choc della ...

Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sono 11 i candidati presidenti e 18 le liste per il Consiglio regionale (composto da 51 membri), relative alla provincia di Vero ...La grillina Casasola attacca il Comune: «Dagli ippocastani ai tigli, è solo l’inizio». La replica del sindaco Vecchiet: «Molti ammalati, una questione di sicurezza» RONCHI Dopo il risultato choc della ...