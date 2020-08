Mino Raiola: “Balotelli? Stiamo parlando con due squadre” (Di domenica 23 agosto 2020) “Balotelli a Brescia ha iniziato bene poi c’è stata un’incomprensione con Cellino. Abbiamo scelto la strada del silenzio ma credo che dal punto di vista mediatico non sia uscita la vera versione dei fatti. Poi l’emergenza coronavirus non ha aiutato. Ora Stiamo parlando con due squadre, può essere utilissimo a tantissimi club, anche in Italia”. Queste le dichiarazioni di Mino Raiola sul suo assistito Mario Balotelli, reduce dall’esperienza con il Brescia e a caccia di una nuova avventura. Chi probabilmente non cambierà club è invece Paul Pogba: “E’ al centro di un progetto tecnico importante, il Manchester United non ha mai aperto alla cessione. Rinnovo? Ne parliamo con calma, senza stress“, ha concluso l’agente ai microfoni di Sky ... Leggi su sportface

