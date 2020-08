Lutto per Andrea Bocelli, il messaggio di addio è straziante (Di domenica 23 agosto 2020) Lutto per Andrea Bocelli, il cantante si lascia andare a un messaggio di addio del cantante è straziante, ecco cosa gli è successo. Andrea Bocellli e Pallina Fonte foto: Facebook @AndreaBocelliAndrea Bocelli nelle scorse ore si era reso protagonista di un accorato appello sui social, mobilitando i propri fan alla ricerca della sua amata cagnolina Pallina. Il piccolo levriero italiano è caduto dalla barca sulla quale viaggiava il cantante con la famiglia ed alcuni amici. Andrea Bocelli, in Lutto per la perdita della sua amica a quattro zampe Andrea Bocellli e Pallina Fonte foto: ... Leggi su chenews

la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2020 | #Venezia77 #Concorso Con #VanessaKirby, #ShiaLaBeouf e #SarahSnook,… - mbmarino : @ricciomorbidoso @Im_ImErUb Esatto: l'anomalia sta proprio nella disparità tra chi è sereno perchè ha maturato la s… - yallostasis : @TheGattoRognoso alla fine sono gusti. è comprensibile qualsiasi critica a quella saga, ma i gusti restano gusti e… - aguidot : @la4stella 'Chiuso per lutto'. - maugas56 : @CanesiCarlo @Gioia24988473 Io non sono credente, un lutto lo senti ancora più forte, perché per te con la bara è f… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per la Diocesi di Vittorio Veneto: morto a soli 60 anni don Lucio Dalla Fontana TrevisoToday Mazzinghi, l'omaggio del rivale numero uno

Nino Benvenuti è arrivato a Pontedera sotto il sole cocente e si è commosso davanti al feretro di Sandro Mazzinghi esposto in Chiesa PONTEDERA — ll sole batteva forte e il viaggio di Benvenuti a Ponte ...

Lunedì i funerali di Elisa Pomarelli, lutto cittadino a Piacenza

Saranno celebrati domani (lunedì 24 agosto), ad un anno dalla morte, i funerali di Elisa Pomarelli la ragazza piacentina di 28 anni uccisa il 25 agosto del 2019. Le esequie saranno celebrate alle ore ...

Nino Benvenuti è arrivato a Pontedera sotto il sole cocente e si è commosso davanti al feretro di Sandro Mazzinghi esposto in Chiesa PONTEDERA — ll sole batteva forte e il viaggio di Benvenuti a Ponte ...Saranno celebrati domani (lunedì 24 agosto), ad un anno dalla morte, i funerali di Elisa Pomarelli la ragazza piacentina di 28 anni uccisa il 25 agosto del 2019. Le esequie saranno celebrate alle ore ...