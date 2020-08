La fuga dei migranti positivi. E scatta il panico in strada (Di domenica 23 agosto 2020) Francesca Galici Ancora una violazione della quarantena da parte di migranti positivi al Covid, stavolta in un centro di Massa. Necessario l'intervento di carabinieri, polizia e Digos per ristabilire l'ordine Continuano le violazioni della quarantena nei centri di accoglienza. A Massa, in Toscana, nelle scorse ore è scattato l'allarme per la fuga di un gruppo di migranti in quarantena positivi al Covid da uno centro del capoluogo. Si sono riversati in strada e hanno costretto i cittadini a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per scongiurare rischi alla salute pubblica. Nei giorni scorsi, nel centro che è sotto sorveglianza da parte della Asl locale, si è sviluppato un focolaio e pertanto tutti gli ospiti sono stati obbligati ... Leggi su ilgiornale

