I casi covid nel Sannio salgono a 17, ad Airola si registra il terzo contagio (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale a 17 il numero dei contagiati nel Sannio. Ai 14 di ieri, si sono aggiunti altre positivi nei comuni di Airola, che passa da due a tre, Benevento che ne conta due e Torrecuso che arriva a 4, dividendo il triste primato col comune di Apollosa. Di questi, sono sono ricoverati al San Pio e 14 si trovano nel proprio domicilio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - Adnkronos : #Covid #Lazio, 184 nuovi casi - LaStampa : Nuovi casi di rientro. per la prima volta zero positivi a bergamo. - PiacenzaSera : Covid, risalgono ancora i contagi a Piacenza: 15 nuovi casi, 127 in regione - - Lantidotosocial : RT @rep_bologna: Covid in Emilia-Romagna: 127 nuovi casi, non accadeva dal 4 maggio [aggiornamento delle 16:31] -