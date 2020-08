Figo: «Messi? Clausola rescissoria impossibile per qualsiasi club» (Di domenica 23 agosto 2020) Luis Figo, ex Inter e Real Madrid tra le altre, è intervenuto sulla possibile cessione di Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni Luis Figo, ex Inter e Real Madrid tra le altre, è intervenuto sulla possibile cessione di Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni: «Nasci e cresci guardando la Coppa dei Campioni, poi chiamata Champions. Sogni di poter arrivare in finale un giorno. È la competizione che più prestigiosa e vista al mondo. È l’obiettivo di ogni professionista». Messi – «Quest’anno sarà impossibile per qualsiasi club sborsare la Clausola rescissoria per acquistare Messi. Il mercato è molto fermo. Ritengo che sia molto ... Leggi su calcionews24

