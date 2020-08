Verona, 20enne muore davanti agli amici terrorizzati: impossibile crederci (Di sabato 22 agosto 2020) Tragedia sulle strade veronesi, ad Affi. Un ragazzo di 20 anni, di Sant’Ambrogio di Valpolicella, è deceduto in un incidente inverosimile. Doveva essere una serata spensierata, passata tra amici che avevano scelto un b&b non lontano da casa per trascorrere una breve vacanza. Ma nel viaggio di ritorno dopo la cena, le chiacchiere e le risate, qualcosa è andato tremendamente storto. Erano passate da poco le 21 quando cinque ragazzi di circa 20 anni, a bordo di una Fiat Punto, stavano percorrendo la strada che da Affi porta alla frazione di Incaffi. Ad un certo punto il passeggero seduto accanto al guidatore ha compiuto un gesto che gli è risultato fatale. Uno di quei gesti che avremmo fatto centinaia di volte, anche solo per prendere un pò di aria fresca o per gridare di gioia. Il ragazzo si è sporto ... Leggi su chenews

blogsicilia : Si sporge dall'auto e sbatte la testa contro un palo, morto 20enne - - infoitinterno : Verona, colpito da un masso in una grotta della Lessinia: morto 20enne - infoitinterno : Verona choc, travolto da un masso: muore 20enne - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Verona, colpito da masso nella grotta della Lessinia: morto 20enne #Lessinia - zazoomblog : Lessina (Verona) – Tragedia nella Grotta dell’Orso: muore 20enne travolto da un masso - #Lessina #(Verona)… -