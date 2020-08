Serie A, Della Frera: “Attualmente non ci sono problematiche che possano portare allo slittamento” (Di sabato 22 agosto 2020) Il dottor Walter Della Frera, membro per l’Associazione Italiana calciatori nella commissione medica Della FiGC, ha parlato Della ripartenza dei campionati nella prossima stagione ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Era abbastanza attesa questa impennata al rientro dalle vacanze da parte dei calciatori, tutti ragazzi giovani. La situazione più significativa è quella del Cagliari ma tutto è ancora sotto controllo. Stiamo guardando in maniera molto vigile dell’andamento epidemiologico, attualmente sembra non ci siano problematiche che possano portare allo slittamento Della Serie A. Volevamo alleggerire il protocollo ma penso che in questo momento il Governo è ... Leggi su calcioweb.eu

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - OptaPaolo : 1 – Oggi inizia la Serie A Femminile 2020/21 (@FIGCfemminile). Questo sarà il PRIMO campionato europeo femminile ra… - GiovanniToti : Complimenti @acspezia promosso in Serie A! Da oggi sono tre le squadre liguri nella massima serie e questo dimostra… - Parampampolo76 : @repubblica Della serie ci avete cacato il cazzo??!?!!? - Jadesm00d : RT @francescadotexe: Il fatto di essere stata bullizzata alle medie mi ha fatto essere paranoica per anni della serie che al primo appuntam… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Della Coronavirus, Della Frera: "La Serie A non dovrebbe slittare" Corriere dello Sport Zaniolo, tampone negativo dopo le vacanze: sollievo anche per la Nazionale

Tornato nella capitale, dopo le vacanze in Sardegna e una sosta a La Spezia (con cena a Porto Venere) per il compleanno della mamma, Zaniolo si è sottoposto ad un primo tampone che ha dato esito ...

LIVE TJ - Hellas Verona-Juventus Women 0-2: traversa di Bonansea

56' - Raddoppiano le bianconere con Caruso! 1-2 devastante della squadra di coach Guarino che comincia la ripresa nel migliore dei modi: azione solitaria di Bonansea che penetra in area di rigore dall ...

Tornato nella capitale, dopo le vacanze in Sardegna e una sosta a La Spezia (con cena a Porto Venere) per il compleanno della mamma, Zaniolo si è sottoposto ad un primo tampone che ha dato esito ...56' - Raddoppiano le bianconere con Caruso! 1-2 devastante della squadra di coach Guarino che comincia la ripresa nel migliore dei modi: azione solitaria di Bonansea che penetra in area di rigore dall ...