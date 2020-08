Salvini invita (con tanto di gesto) la polizia ad andarsene dal suo comizio: “Occupatevi di cose più serie di due contestatori” – Video completo (Di sabato 22 agosto 2020) “Adesso mi incazzo, non voglio un poliziotto in spiaggia, capito?”. Così Salvini ha interrotto il suo comizio sulla spiaggia di Falconara (Ancona) e si è rivolto a membri del suo staff. Mentre stava “discutendo” dal palco (a suon di “i migranti li ospiti a casa sua”, “io preferisco aiutare gli anziani italiani”) con un contestatore, il leader della Lega ha notato la presenza di agenti, probabilmente pronti a intervenire in caso di disordini (anche perché gli ipotetici contestatori erano in mezzo a una larga maggioranza di sostenitori). E non ha gradito questa presenza, lamentandosene lontano dal microfono con chi lo accompagnava sul palco. Questo è stato pubblicato sui canali ufficiali della Lega, con una improvvisa interruzione (guarda il Video). Ora ... Leggi su ilfattoquotidiano

