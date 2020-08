Navalnyj è arrivato a Berlino: l’oppositore di Putin trasferito in Germania per essere curato (Di sabato 22 agosto 2020) Aleksei Navalnyj è stato ricoverato all’ospedale universitario berlinese della Charitè, in Germania. Il dissidente russo, che si trova in gravissime condizioni di salute in seguito a un presunto avvelenamento ai suoi danni, è stato trasferito dall’aeroporto di Tegel alla clinica nel centro di Berlino su un’ambulanza accompagnata da numerose vetture della polizia. Secondo quanto reso noto dalla direzione dell’ospedale berlinese, Navalnyj è attualmente sottoposto ad un ampio procedimento diagnostico. I medici daranno commenti sulle sue condizioni e sui successivi trattamenti dopo tutte le analisi del caso e dopo le consultazioni con la famiglia del dissidente. LEGGI ANCHE –> Ancora una volta un the avvelenato: l’oppositore di ... Leggi su giornalettismo

