Milan, incontro con l’agente di Calhanoglu: si discute sull’ingaggio (Di sabato 22 agosto 2020) Hakan Calhanoglu vuole il Milan e ora si lavora sull’ingaggio. In attesa di novità sul fronte Ibra la società rossonera lavora per tenersi stretta i tanti giocatori fondamentali nel progetto di Pioli: tra tutti spicca Hakan Calhanoglu. Nelle scorse ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza del Milan ha incontrato l’agente del turco portando avanti i colloqui per il rinnovo. L’obiettivo del Milan è quello di prolungare il contratto fino al 2024 con un ingaggio che salirebbe dagli attuali 2,5 milioni di euro ai 3 milioni comprensivi di bonus anche se la richiesta del calciatore è leggermente più alta. Leggi su sportface

Il Milan vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e spera soprattutto di ripetere l’ottima finale di quella appena trascorsa. Per farlo però, avrà bisogno di vari innesti, a partire ...

