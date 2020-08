Lukashenko difende la polizia e attacca gli operai. E tra i mediatori spunta l’Ikea (Di sabato 22 agosto 2020) Ieri Lukashenko si è recato a Grodno, sul confine orientale con la Polonia. Una visita intesa a dare la scossa ai suoi sostenitori in una regione dove spira forte un sentimento filo-polacco e dove gli scioperi restano massicci. Secondo il presidente bielorusso sul suo territorio sarebbe in corso una «rivoluzione arancione» organizzata dalla Lituania e dalla Polonia con il sostegno Usa. Sono loro i nemici di giornata, quanto lo erano i russi prima delle elezioni e i tedeschi qualche giorno … Continua L'articolo Lukashenko difende la polizia e attacca gli operai. E tra i mediatori spunta l’Ikea proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

amerigonutolo : @matteosalvinimi Gli stranieri che rappresentano la vera minaccia e non sappiamo gestire sono gli Stati russo e cin… - CAppestato : @DiegoFusaro Questo raglia H24 contro Conte, lo dipinge come fosse un dittatore, però difende e sostiene Lukashenko… - sluzardi : @DiegoFusaro ma lei difende lukashenko? È questo che vorrebbe per la nostra nazione? - AndreaCeres01 : @daniele_novara @Link4Universe Miracolo! Un sovranista italiano che non difende Lukashenko -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko difende Lukashenko difende la polizia e attacca gli operai. E tra i mediatori spunta l'Ikea Il Manifesto Bielorussia, Lukashenko chiude aziende che scioperano contro governo

In Bielorussia, il premier Lukashenko ha deciso di sospendere le attività produttive in tutte le aziende dove il personale ha deciso di scioperare per protestare contro il governo. Intanto, i leader e ...

Bielorussia, Lukashenko tra i militari: «La gente si calmerà»

«Tutto sarà risolto nei prossimi giorni, la crisi finirà presto, credetemi». Per cercare di stroncare ogni sogno di cambiamento il presidente bielorusso si è recato fino a Grodno, la città al confine ...

In Bielorussia, il premier Lukashenko ha deciso di sospendere le attività produttive in tutte le aziende dove il personale ha deciso di scioperare per protestare contro il governo. Intanto, i leader e ...«Tutto sarà risolto nei prossimi giorni, la crisi finirà presto, credetemi». Per cercare di stroncare ogni sogno di cambiamento il presidente bielorusso si è recato fino a Grodno, la città al confine ...