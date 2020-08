Juve Dzeko, i dubbi di Edin: l’affare è legato alla volontà del giocatore (Di sabato 22 agosto 2020) Juve Dzeko, i dubbi di Edin: l’affare è legato alla volontà del giocatore, la moglie gli chiede di non cambiare squadra La Juventus continua a corteggiare Edin Dzeko, ma per il momento il bosniaco ci vuole pensare su. L’attaccante della Roma, si legge sul Corriere dello Sport, dedica ampio spazio all’affare tra giallorossi e bianconeri. Pirlo lo vuole nel suo tridente, per l’ex City sarebbe l’occasione della carriera. Al momento però le questioni familiari restano in primo piano: sullo sfondo rimane Milik, sempre più lontano da Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : GdS: 'La Juve ha un centrale di troppo. Rugani ha poche offerte, ma potrebbe diventare insieme a Romero pedina di s… - ilbianconerocom : Juve-Dzeko, ora o mai più: giorni decisivi per l'attaccante. E con la Roma... - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS: 'La Juve ha un centrale di troppo. Rugani ha poche offerte, ma potrebbe diventare insieme a Romero pedina di scambi… - Marzialoreti2 : Dzeko è un dilemma solo per voi della @Gazzetta_it non per la nuova proprietà, o per @tuttosport che già lo da alla… - Marzialoreti2 : Dzeko a un passo dalla Juve ma la Roma non lo vuole vendere.le solite cavolate di @tuttosport così come del… -