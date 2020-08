"Ho la prosopagnosia". Diaco spiazzato, la malattia di Enrica Bonaccorti in diretta a Io e te: "Imbarazzante, ci soffro" (Di sabato 22 agosto 2020) "Una patologia che mi fa soffrire, mi imbarazza". Enrica Bonaccorti, in studio a Io e te, racconta a Pierluigi Diaco com'è convivere con la prosopagnosia. "Che cos'è? È che uno non mette insieme i nomi con le facce, io a volte non riconosco le persone, anche persone che conosco benissimo, e questi si offendono, oppure mi prendono bonariamente in giro". La Bonaccorti, 70 anni, ex conduttrice di Non è la Rai e apprezzata attrice di prosa a teatro, si dice imbarazzata: "Se devo andare a una premiere esco tesa perché so già che ci sono tutti che mi riconoscono dopo 50 anni di lavoro e io no, e invece magari li amo vorrei dirglielo. Una volta grazie a Dio ho parlato a uno bene di lui ma non sapevo che era lui!". Leggi su liberoquotidiano

