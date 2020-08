Eseguito a Catania su una paziente di 30 anni il primo trapianto di utero in Italia (Di sabato 22 agosto 2020) La paziente, siciliana, ha 30 anni e sta bene. Nell’unità del Policlinico catanese, primo autorizzato dall’Istituto Superiore di santità, vengono valutate le candidature Leggi su corriere

SkyTG24 : Catania, eseguito con successo il primo trapianto di utero in Italia - LaStampa : Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia - TgrSicilia : A #Catania eseguito il primo #trapianto d'utero in Italia. L'intervento al Centro Trapianti del Policlinico, in col… - pipposcifo1 : RT @TgrSicilia: A #Catania eseguito il primo #trapianto d'utero in Italia. L'intervento al Centro Trapianti del Policlinico, in collaborazi… - Notiziedi_it : Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia -