Caso sospetto di Covid su un traghetto: quasi 500 persone bloccate a Genova (Di sabato 22 agosto 2020) sospetto Caso di Covid a bordo del traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci proveniente da Barcellona e attraccato questa mattina a Genova. Un marittimo è stato preso in carico dal personale degli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera per essere sottoposto a tampone.Nel frattempo i passeggeri, 468 assistiti dalla compagnia con acqua e bar a disposizione, non possono sbarcare in attesa dell’esito del tampone.La Spagna è uno dei Paesi europei con più casi nelle ultime 24 ore. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, del 12 agosto, ha incluso la penisola iberica tra i paesi per cui è obbligatorio presentare un test molecolare o antigenico negativo fatto con tampone nelle ultime 72 ore o l’obbligo di farlo all’arrivo in ... Leggi su huffingtonpost

rep_genova : Sospetto caso sul traghetto da Barcellona-Genova, 400 persone ferme a bordo per 5 ore [aggiornamento delle 13:05] - Sydwerehere : Se torni dalla Spagna in aereo il tampone è obbligatorio Ma se arrivi in traghetto a Genova liberi tutti Fino all'i… - Marcel_Bel89 : Caso Covid sospetto su nave Gnv - Herbert403 : RT @ErmannoKilgore: U l’è un casin senza bagasce si dice a Genova, non ne usciamo... - mipiace17 : Ma non è un po’ troppo??? Coronavirus, traghetto con caso sospetto: 468 bloccati a Genova. Civitavecchia, test a… -

