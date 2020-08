Atletica – Vittoria per Fabbri a Palmanova, Weir supera i venti metri (Di sabato 22 agosto 2020) In due sopra i venti metri nel getto del peso a Palmanova (Udine). Il successo va a Leonardo Fabbri con 20,24 ma stavolta per il fiorentino dell’Aeronautica era un test senza ambizioni di misura, appena tre giorni dopo la gara disputata a Bydgoszcz, in Polonia. Ma al secondo posto si fa notare il nuovo progresso del compagno di allenamento Zane Weir (Enterprise Sport & Service) che approda per la prima volta oltre la fatidica barriera: 20,12 per l’italo-sudafricano al sesto e ultimo lancio. Entrambi sono seguiti dal tecnico Paolo Dal Soglio, ex campione europeo indoor della specialità. Weir, 25 anni da compiere a settembre, è cresciuto a Durban in Sudafrica ma ha origini italiane da parte del nonno materno, triestino. Fino alla passata stagione aveva ... Leggi su sportfair

