Arthur, dopo incidente con la Ferrari arriva la sanzione: multa e patente ritirata per 8 mesi (Di sabato 22 agosto 2020) Non si presenterà bene alla sua nuova squadra. Arthur, neo acquisto della Juventus, sta facendo molto chiacchierare di sé. Il centrocampista, ormai ex Barcellona, era stato protagonista poche settimane fa di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Ferrari. Il calciatore si era schiantato contro un palo della luce e dai test effettuati era risultato con un tasso alcolemico superiore a quello a norma di legge. Ecco perché, come riporta AS, il brasiliano è stato punito.Arthur: patente ritirata per 8 mesi e multacaption id="attachment 809362" align="alignnone" width="785" Arthur Barcellona (getty images)/captionSecondo quanto riportato dal quotidiani iberico. Arthur dovrebbe essere ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Arthur dopo Ritiro della patente per Arthur: 8 mesi senza guidare Goal.com Ritiro della patente per Arthur: 8 mesi senza guidare

Secondo 'AS', Arthur non potrà guidare per 8 mesi dopo il ritiro della patente: multa di 1200 euro e corso da seguire per riprendere un mezzo. Mese di agosto da dimenticare per Arthur: prima il ...

