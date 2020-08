Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 18:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nella studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura anche se prosegue l’impennata dei montaggi ieri 845 casi quindi a livelli del da un legame dei dispositivi scende a 30 anni ci sono moltissimi ha vinto tensioni e polemiche sulle elezioni regionali sulla riapertura delle scuole e il consulente ministeriale Ricciardi corregge il tiro dopo le dichiarazioni di ieri allarmanti adesso dice è possibile riaprire le quali andare a votare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina assicura in aula dal 14 settembre secondo il leader della Lega Matteo Salvini ora non c’è emergenza lo dicono i numeri e chi dice il contrario ovvero il Governo è in mala fede e fattelo lismo per mantenere il potere di essere nella quarta e ultima serata della convention Democratica americana ieri biden ... Leggi su romadailynews

