Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 09:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’America di Joe biden conclusa la convention Democratica biden accetta la candidatura alla presidenza e offre la sua visione di un’america posto Trump e post covid e sarò un alleato della luce non della nostra oscurità Vai parla di disuguaglianza e rabbia tra i giovani lettori mai attenta motivare repubblicani indipendenti a votarlo continua a salire il numero dei contagi nelle Ultime 24 ore si sono registrate 885 nuovi casi ovvero 203 in più rispetto a mercoledì si registrano 6 decessi uno in più rispetto a mercoledì con il totale che sale a 35418 i guariti sono 180 16014 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia con un incremento rispetto a mercoledì di 654 persone di questi 883 ... Leggi su romadailynews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - fanpage : Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto - espociro74 : RT @MegaleHellas: Il Pane del Sud è il più buono del Mondo: alla scoperta di un’arte sconosciuta - corgiallorosso : #Florenzi, #Karsdrop, #Olsen e #Antonucci: c’è un tesoretto #AsRoma #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: indice Rt superiore a uno in 5 regioni Fanpage.it Poste Italiane valorizza il patrimonio immobiliare, bene il titolo in Borsa

Il titolo Poste Italiane gode del giudizio positivo degli analisti dopo la notizia, annunciata dal management in conference call, dell’intenzione di valorizzare il patrimonio immobiliare non strumenta ...

Estrazioni Superenalotto e Lotto/ Numeri vincenti 20 agosto: 10eLotto e Jackpot

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 20 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 82/2020. Questa sera, ...

Il titolo Poste Italiane gode del giudizio positivo degli analisti dopo la notizia, annunciata dal management in conference call, dell’intenzione di valorizzare il patrimonio immobiliare non strumenta ...Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 20 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 82/2020. Questa sera, ...