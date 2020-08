Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, arriva la smentita. Ed è tutto documentato (Di venerdì 21 agosto 2020) Altro che crisi. Tina Cipollari ed il suo compagno Vincenzo Ferrara stanno trascorrendo le vacanze estive insieme, nonostante le voci di crisi degli ultimi tempi. A fine luglio si era parlato addirittura di un ritorno di fiamma tra Tina e l’ex marito nonché padre dei suoi tre figli, Kikò Nalli. A questa indiscrezione la vulcanica opinionista di Uomini e Donne aveva risposto: “Buciardiiiii detto alla romana, finti gossip per arrivare dove?”. Dunque una smentita secca, ‘alla romana’, che aveva negato qualsiasi crisi nonostante Tina ed il compagno avessero trascorso separati i mesi del lockdown. Lei a Roma, dove vive coi due figli nati dal precedente matrimonio, e lui a Firenze, dove gestisce ... Leggi su caffeinamagazine

