Siviglia, trionfo in Europa League e appello ai tifosi: “Festeggiate a casa, niente assembramenti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia ha diramato un comunicato ufficiale, pochi minuti dopo la vittoria della finale di Europa League 2019/2020 (la sesta dal 2006 per gli andalusi, ndr). La società spagnola si è voluta appellare al senso di responsabilità dei tifosi che sicuramente vorranno festeggiare la vittoria del trofeo. “E’ l’ennesima notte felice per la città di Siviglia – si legge nella nota – D’altro canto nel 2020 stiamo vivendo una situazione eccezionale che ci obbliga a festeggiare diversamente. Per questo chiediamo ai nostri tifosi di godersi questo trionfo con responsabilità. Il Siviglia raccomanda ai suoi tifosi di festeggiare a casa con parenti e amici, ... Leggi su sportface

