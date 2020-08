Rugani Juventus, dalla Spagna sicuri: definita la cessione del difensore (Di venerdì 21 agosto 2020) Rugani Juventus – La Juventus cerca di piazzare alcuni esuberi per fare cassa e per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche Daniele Rugani:il centrale bianconero non ha avuto un ampio minutaggio quest’anno e stando alle ultime indiscrezioni sarebbe ormai definita la sua cessione. Rugani Juventus: definito uno scambio con l’Arsenal La Juventus sembrerebbe essere vicinissima a mandare in porto con l’Arsenal l’operazione di mercato che dovrebbe portare a Torino Hector Bellerin, terzino destro spagnolo classe 1995, con Rugani pronto ad approdare all’Emirates Stadium. Leggi anche: Aouar Juventus, dall’Inghilterra: si ... Leggi su juvedipendenza

