Ricoverato da tre mesi con la Covid-19, morto infermiere in prima linea durante la pandemia (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo tre mesi in ventilazione artificiale si è spento Javier Chunga, infermiere comasco 59enne contagiato dal Coronavirus. Non ce l’ha fatta Ha lottato per tre mesi contro il Coronavirus ma alla fine la malattia ha avuto la meglio. Non ce l’ha fatta Javier Chunga, da 90 giorni Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

