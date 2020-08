MotoGp, Petrucci mastica amaro: “ho avuto molti problemi, spero di migliorare domani” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Ducati Team è sceso nuovamente in pista oggi sul circuito del Red Bull Ring, per disputare la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Stiria di MotoGp. Inizio in salita per Danilo Petrucci che, costretto ai box a causa di un problema durante gli ultimi minuti della FP2, non è riuscito ad andare oltre il diciassettesimo tempo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota di Terni chiude la prima giornata con un crono di 1:24.517 a 879 millesimi dalla vetta della classifica, domani dunque punterà ad aggiudicarsi un piazzamento nella top ten durante il decisivo turno di FP3 di domani mattina. “Purtroppo sia questa mattina che nel pomeriggio non siamo riusciti a sfruttare al meglio il tempo a disposizione a causa di alcuni problemi che ci hanno costretti ai box, soprattutto nell’ultima parte ... Leggi su sportfair

Le Rosse partono con il piede giusto, con Miller autore del miglior tempo davanti a Dovizioso. Bene anche Oliveira terzo. Morbidelli sesto, indietro Petrucci e Rossi. Dopo la bella vittoria di domenic ...

MotoGP 2020. GP di Stiria: Jack Miller il più veloce nelle FP1

C’è un bel sole, 30 °C sull’asfalto, si può girare bene e avendo corso qui solo cinque giorni fa, tutti i piloti partono con una buonissima base. E così, ancora una volta, i distacchi sono impercettib ...

