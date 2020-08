Matteo Salvini: “Coronavirus? Basta paura e terrorismo mediatico” (Di venerdì 21 agosto 2020) L’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, che in un’intervista sbotta: “Coronavirus? Basta paura e terrorismo mediatico”. Più di 800 casi in 24 ore, oltre mille focolai attivi, prese di posizione contro la riapertura delle scuole e il mantenimento delle elezioni per il prossimo 20 settembre. In Italia, inizia a esserci apprensione per i nuovi … L'articolo Matteo Salvini: “Coronavirus? Basta paura e terrorismo mediatico” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

