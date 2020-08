Marvel’s Avengers: ecco finalmente la open beta! (Di venerdì 21 agosto 2020) A breve sarà disponibile la open beta di Marvel’s Avengers. La prova metterà a disposizione moltissimi contenuti, scopriamoli insieme Ebbene si, questo weekend, durante la open Beta, sarà possibile finalmente provare provare gratis Marvel’s Avengers. Sarà l’occasione perfetta per farsi un’idea del titolo in questione prima dell’uscita del 4 settembre. Andiamo ora a vedere tutti i dettagli della prova. La open beta di Marvel’s Avengers vi permetterà di ottenere un bonus in Fortnite La open Beta di Marvel’s Avengers sarà accessibile dal 21 al 23 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. La prova include quattro missioni Eroe della modalità giocatore ... Leggi su tuttotek

