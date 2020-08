Lo Spezia va in Serie A per la prima volta nella sua storia: la lunga notte spezzina (Di venerdì 21 agosto 2020) Una lunga notte di festa. Lo Spezia va in Serie A insieme a Benevento e Crotone per la prima volta nella sua storia. Dopo 114 anni La Spezia festeggia l’approdo nella massima Serie. nella finale play off di ritorno, allo Stadio Picco, i liguri hanno perso 1-0 contro il Frosinone (gol di Rohden) ma sono comunque la terza neo promossa, per effetto del miglior piazzamento in classifica durante la stagione. La squadra di Vincenzo Italiano ottiene la prima promozione nella Serie A dopo le esperienze nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, mentre per quella di Nesta fallisce il ritorno soltanto due anni dopo.​ Nel primo ... Leggi su laprimapagina

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - hisendegausser : Con la promozione dello Spezia, per la prima volta in Serie A ci sarà un presidente con il passaporto di un paese africano. - gdstwits : Ritorno play-off. Spezia-Frosinone 0-1. Aquilotti in Serie A -