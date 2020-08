Lille-Rennes (sabato, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 21 agosto 2020) Esordio stagionale in Ligue 1 per l’ambizioso Lille di Galtier che riceverà in casa il terzo classificato della stagione scorsa Rennes. E’ stato un mercato in grande stile per il LOSC:la cessione di Osimheh al Napoli ha portato nelle casse societarie un tesoretto che è stato reinvestito subito con il colpo David e l’ingaggio di Burak Yilmaz,ex bomber del Besiktas alla prima … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

