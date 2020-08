Lecce, Corvino ha scelto Eugenio Corini: sarà lui il prossimo allenatore (Di venerdì 21 agosto 2020) Arrivato da pochi giorni e ha già dato un forte scossone al mondo Lecce, Pantaleo Corvino, dopo aver esonerato Fabio Liverani ha scelto il nuovo allenatore: Eugenio Corini. L'ex allenatore di Chievo e Brescia sarà con tutta probabilità il nuovo mister dei salentini, la missione sarà quella di tentare il ritorno in Serie A.caption id="attachment 869827" align="alignnone" width="594" Eugenio Corini, Getty images/captionSecondo quanto raccolto da Tmw, Corini sarà il nuovo tecnico del Lecce dopo l'addio a Liverani, che sembra aver preso la direzione Parma. Già nella giornata di lunedì potrebbe avvenire la presentazione di Corini da nuovo ... Leggi su itasportpress

Massimo Coda è ufficialmente del Lecce. Altro colpo di mercato Per Corvino. La trattiva per portare in giallorosso l’attaccante è durata un paio di giorni.Sarà Eugenio Corini l’allenatore del Lecce ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B. Ieri sera - riporta pianetalecce.it - è stato trovato l'accordo tra l’allenatore lombardo ed il res ...