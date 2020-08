La positività di Petagna fa stare in ansia il Milan per Donnarumma e Romagnoli (Di venerdì 21 agosto 2020) Andrea Petagna è risultato ieri positivo al coronavirus, dopo i test svolti a causa del contagio rilevato del fratello. L’attaccante del Napoli ha trascorso le vacanze in Sardegna, dove è stato a contatto con molti personaggi del mondo del calcio. Due in particolari i momenti che fanno stare in apprensione: la partita di calciotto giocata con Dario Marcolin, il figlio di Roberto Mancini e alcuni giocatori del Tottenham (Dier, Sanchez, Lo Celso e Lamela); la festa in un locale con Donnarumma e Romagnoli. Per questo, tutte le persone coinvolte si sottoporranno agli esami necessari per scongiurare il pericolo di essere stati contagiati da Petagna e aver contribuito a propria volta alla diffusione del virus. L'articolo La positività di Petagna fa ... Leggi su ilnapolista

sscnapoli : Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del frat… - DiMarzio : Comunicata la positività di #Petagna da parte del #Napoli - napolista : Partite di calcio e feste: dopo la positività, le vacanze di Petagna fanno stare in ansia Il giocatore, che ha cont… - mrug3364 : RT @sscnapoli: Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Pet… - CrostataraRoma5 : RT @rtl1025: ?? Andrea #Petagna è risultato positivo al #Covid19. Lo ha reso noto il #Napoli, spiegando che il giocatore si è sottoposto agl… -

