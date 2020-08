Gboard beta adatta ora il tema chiaro/scuro alle impostazioni di sistema (Di venerdì 21 agosto 2020) La versione beta di Gboard permette ora di sincronizzare il tema chiaro/scuro con le impostazioni di sistema. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

HDblog : Gboard beta per Android: il tema segue adesso le impostazioni di sistema - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: Gboard beta per Android, lo sviluppo non si arresta: in arrivo altre nuove funzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Gboard beta Gboard beta per Android: il tema segue adesso le impostazioni di sistema HDblog Gboard beta adatta ora il tema chiaro/scuro alle impostazioni di sistema

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Gboard beta per Android: il tema segue adesso le impostazioni di sistema

Gboard offre ormai da diverso tempo la possibilità di personalizzare l'aspetto estetico attraverso l'utilizzo dei temi, anche gradienti. Negli anni le opzioni di sono aumentate sempre più, ma per qual ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Gboard offre ormai da diverso tempo la possibilità di personalizzare l'aspetto estetico attraverso l'utilizzo dei temi, anche gradienti. Negli anni le opzioni di sono aumentate sempre più, ma per qual ...