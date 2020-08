Fall Guys e le origini di un successo, dal concept iniziale fino al nome provvisorio di Stumble Chums (Di venerdì 21 agosto 2020) Fall Guys è un successo inaspettato, ma sarebbe stato altrettanto popolare se avesse avuto un nome diverso? Oppure un numero diverso di giocatori? O un premio finale da spartire con altri giocatori, invece di un vincitore unico?Domande che sorgono spontanee nel leggere le ultime dichairazioni di Jeff Tanton, il creative director di Mediatonic e responsabile di Fall Guys. Lo sviluppatore ha voluto svelare ai fan del gioco, alcuni interessanti retroscena che hanno contraddistinto lo sviluppo del gioco e le sue prime fasi di vita.Stando a quanto raccontato da Tanton su Twitter, convincere i publisher nel finanziare lo sviluppo e la pubblicazione di un titolo come Fall Guys è stato meno semplice del previsto e sono servite numerose ... Leggi su eurogamer

