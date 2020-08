Emma Marrone in barca con il modello norvegese Nikolai Danielsen (Di venerdì 21 agosto 2020) Pare che non ci siano dubbi sulla nascita di un nuovo amore tra la cantante salentina Emma Marrone, vincitrice di Amici e trionfatrice a Sanremo 2012 e il modello norvegese Nikolai Danielsen. I due avevano pubblicato sui loro profili Instagram delle Stories ambientate a Capri, ma ora ci si sono messi in mezzo anche i paparazzi.Diva e Donna ha immortalato i due in barca mentre si scambiavano reciprocamente baci, abbracci e massaggi, lasciando quindi poco spazio alle perplessità. Sicuramente un periodo di relax per la cantante che l'anno scorso ha dovuto interrompere la carriera per un tumore all'utero. 21 agosto 2020 07:33. Leggi su blogo

