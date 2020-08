"Dateglieli in ogni orifizio". La Parietti atterra a Malpensa ed Eleonora Brigliadori la travolge: rissa e insulti | Guarda (Di venerdì 21 agosto 2020) Clamorosa rissa tra Eleonora Brigliadori e Alba Parietti. Fortunatamente, a distanza visto che i caratteri delle due attrici e showgirl sono ben noti. Inizia la Brigliadori, sempre controversa nelle sue uscite, che se la prende con la Parietti colpevole di aver denunciato su Instagram i mancati controlli e test per il coronavirus all'aeroporto di Malpensa, dov'è atterrata di ritorno da Ibiza. La Brigliadori la definisce "danneggiata cerebralmente" dalla "chirurgia estetica". "Ma dov'è il problema? Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio... quelli venduti purtroppo sono già persi da lungo tempo.... Parlano sbraitano Ma le loro anime non sono più inserite...". ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Dateglieli ogni "Ci servirà un porto in Italia". La Sea Watch 4 avverte già Conte ilGiornale.it Alba Parietti, rissa con Eleonora Brigliadori: "Dateglieli in ogni orifizio", "Mi fai pena e compassione"

Clamorosa rissa tra Eleonora Brigliadori e Alba Parietti. Fortunatamente, a distanza visto che i caratteri delle due attrici e showgirl sono ben noti. Inizia la Brigliadori, sempre controversa nelle s ...

Clamorosa rissa tra Eleonora Brigliadori e Alba Parietti. Fortunatamente, a distanza visto che i caratteri delle due attrici e showgirl sono ben noti. Inizia la Brigliadori, sempre controversa nelle s ...