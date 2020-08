Costa Crociere riparte a settembre: ecco i due itinerari italiani (Di venerdì 21 agosto 2020) Costa Crociere presenta due nuovi itinerari per la ripartenza delle sue Crociere a settembre, dedicati alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. Il primo itinerario è quello di Costa deliziosa, che dal 6 settembre sino al 27 settembre partirà tutte domeniche da Trieste, visitando cinque destinazioni del Sud Italia ricche di fascino, storia e cultura: Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania. Il secondo itinerario è di Costa diadema, che partirà il 19 settembre da Genova per fare scalo in magnifiche città d’arte e destinazioni balneari italiane nel Mediterraneo occidentale: Civitavecchia/Roma, ... Leggi su ildenaro

enzo_pagnotta : Dalla tempesta #Covid19 proviamo a far ripartire il nostro #Sud. #RimettiamoInMotoIlPaese.Crociere #Costa scalo… - Osatsanotnas : @GmaHappymilan @MSC_Crociere Io ho un voucher della costa comprato a settembre 2019, fai te. Crociera con la costa… - siracusaoggi : (Ripartono le crociere, Costa sceglie Siracusa per la sua Deliziosa) - - ZCrociera : Verso Est e Verso Ovest: i nuovi itinerari di Costa Crociere per una partenza in sicurezza @Costa_Press… - tgtourism : Costa Crociere lancia le vacanze 100% italiane, alla scoperta delle bellezze del nostro Paese:… -