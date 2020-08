Coronavirus, quasi esauriti i posti negli ospedali. Ipotesi riapertura Loreto Mare (Di venerdì 21 agosto 2020) Aumentano i ricoveri al Covid Center dell'Ospedale del Mare: i dati dell'Asl 20 August 2020 Potrebbe essere riaperto di nuovo come Covid Center il Loreto Mare. La decisione potrebbe arrivare in queste ... Leggi su napolitoday

Coronavirus, è record di casi in Argentina. Trump: "Vicini al vaccino"

(Teleborsa) - L'America Latina è l'area mondiale più colpita dalla pandemia da Coronavirus: i decessi hanno superato, ieri, la soglia di 250mila. Quasi 6,5 milioni i contagi totale nella regione. L'Ar ...

Coronavirus, nel mondo 22,4 milioni di contagi. Macron: "Non si può richiudere il Paese"

Sport - In Germania 1.700 casi in 24 ore: è record da aprile. In Grecia diversi focolai in ospedali. Preoccupa la Colombia, con oltre mezzo milione di positivi. In India balzo record dei nuovi contagi ...

