Corea del Nord, la sorella del dittatore Kim: misteriosa e sempre più potente (Di venerdì 21 agosto 2020) Kim Yo-jong, sorella di Kim Jong-un, il dittatore comunista della Corea del Nord, sta silenziosamente scalando i vertici del potere. Ha ricevuto l’incarico di gestire le politiche NordCoreane nei confronti della Corea del Sud e verso Washington. “Ormai di fatto è la numero due del regime“, scrive l’agenzia stampa Yonhap, della Corea del Sud. Yonhap svela così il ramificarsi nell’ombra delle relazioni importanti che la giovane Kim Yo-jong ha saputo tessere. Fino a guadagnarsi, almeno apparentemente, la fiducia completa del leader massimo: il presidente suo fratello Kim Jong-un. Un briefing a porte chiuse, in particolare, avrebbe svelato definitivamente l’ascesa della donna più ... Leggi su velvetgossip

