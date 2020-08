Carla Fracci cittadina onoraria di Nepi in occasione del suo compleanno (Di venerdì 21 agosto 2020) I Nobili e le Dame della Compagnia Nazionale di Danza Storica giovedì 20 agosto a Nepi con il “Gran Ballo degli Auguri a Carla Fracci”. In occasione del Conferimento della cittadinanza onoraria di Nepi all’icona indiscussa della Danza Carla Fracci, proprio nel giorno del suo compleanno, il “Festival Internazionale della Danza e delle Danze” diretto da Maria Pia Liotta, ha coinvolto la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca per l’allestimento del “Gran Ballo degli Auguri a Carla Fracci”. Il GRAN BALLO DEGLI AUGURI a Carla Fracci è dunque frutto della passione ... Leggi su romadailynews

Ewa79079663 : Il nostro meraviglioso e soprattutto reale e tangibile il Cigno Bianco=Carla Fracci.Quando balli sei una Poesia che bella con Te?? - MarcusZeitgeist : Carla Fracci ha sempre l'espressione di chi non sa dov'è e cosa stia succedendo. #CeTempoPer... - Unomattina : La mattina di @RaiUno prosegue con @1AnnaFalchi e @BeppeConvertini e una nuova puntata di #CeTempoPer. Ospite d'ono… - bellaotero82 : RT @DarioBallini: Ieri era il compleanno delle gemelle Kessler e di Carla Fracci. Tutte e 3 hanno compiuto 84 anni. E ancora ballano. Io ho… - PaolaLoCascio : RT @DarioBallini: Ieri era il compleanno delle gemelle Kessler e di Carla Fracci. Tutte e 3 hanno compiuto 84 anni. E ancora ballano. Io ho… -