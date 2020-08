Stazione Termini, nomadi e immigrati scatenati: borseggi in metro, furti nei negozi e rapine (Di giovedì 20 agosto 2020) Stazione Termini sempre più terra di nessuno. Durante i controlli dei carabinieri in poche ore sono state arrestate tre persone e quattro denunciate a piede libero. I militari hanno anche identificato 300 persone, nella maggioranza immigrati. Una situazione incandescente. Stazione Termini, due nomadi pizzicate nella metro La lista dei furti e delle aggressioni poche ore è lunga. I carabinieri hanno acciuffato due nomadi di origine bosniaca di 14 e 18 anni. Pregiudicate, erano all’interno della fermata della linea B della metropolitana. Avevano appena borseggiato una turista milanese. La maggiorenne è stata posta ai domiciliari in attesa del rito direttissimo mentre la minore ... Leggi su secoloditalia

