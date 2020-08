Spezia-Frosinone, stasera su Rai2 la partita di Serie B che vale la promozione (Di giovedì 20 agosto 2020) Spezia-Frosinone è la partita di Serie B, ma che vale la promozione nella massima Serie, che si gioca stasera su Rai2 a partire dalle 21:20. stasera su Rai2, a partire dalle 21:20, va in onda Spezia-Frosinone, la partita di Serie B che vale l'ultimo posto rimasto in palio per la promozione nella massima Serie. Dopo il match di andata che si è giocato la scorsa settimana nello stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, terminato 1-0 per lo Spezia, agli uomini di Nesta servirebbe un'altra impresa, stile Pordenone, per il ritorno in ... Leggi su movieplayer

DAZN_IT : La voglia di Serie A dello Spezia da una parte ?? La “tigna” ciociara del Frosinone dall’altra ?? Con i tifosi che so… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Spezia-Frosinone ritorno finale playoff Serie B 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali - infoitsport : Spezia – Frosinone: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio - infoitsport : Playoff Serie B, Spezia-Frosinone: le probabili formazioni - infoitsport : Spezia-Frosinone, l'ultimo atto. Per la A i ciociari dovranno vincere con due gol di scarto -