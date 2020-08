Sorteggio calendario Serie A 2020/2021: ecco la data (Di giovedì 20 agosto 2020) La Serie A 2020/2021 si prepara a ripartire nonostante i dubbi legati al Coronavirus: ecco quando sarà sorteggiato il calendario La Serie A 2020/2021 si appresta a ripartire nonostante i dubbi e le difficoltà legate al Coronavirus. La prossima stagione dovrebbe cominciare il 19 settembre: tuttavia, ad un mese di distanza dall’inizio del campionato, si attende ancora il nuovo calendario. Secondo quanto riporta Repubblica, per il calendario della Serie A bisognerà aspettare il 1 settembre quando andrà in scena il classico Sorteggio per la stagione 2020/21. Niente cerimonia ufficiale come nelle ultime stagioni nella sede di Sky a ... Leggi su calcionews24

