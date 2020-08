Serie C, ripartenza campionato messa a rischio da protocolli, combine e scioperi (Di giovedì 20 agosto 2020) La Serie C a 60 è un’impresa tecnicamente fallita ma i vertici federali, con il presidente Ghirelli in testa, non hanno 'sfruttato' il momento favorevole del Covid lasciando tutto immutato e senza procedere con la riforma. Sicuramente una mancanza di coraggio e così si continuerà con il solito canovaccio a 60 squadre dove finora ogni anno ciascun club ha speso il 50% più di quanto incassato, i debiti incidono per il 92% sul totale delle attività. Ma adesso con gli stadi vuoti mancheranno anche gli introiti da botteghino che in C sono una fetta importante. Senza l’intervento dei piccoli imprenditori che le tengono in vita, la stragrande maggioranza delle squadre di terza Serie sarebbe già sparita. Ma anche così, negli ultimi dieci anni, 80 società hanno mancato l’iscrizione ai ... Leggi su itasportpress

Napoli, Cagliari, Roma, Brescia: cresce la lista dei giocatori positivi al Covid, positivi di ritorno perché molti di loro sono stati in vacanza in Costa Smeralda. In questi giorni si stanno radunando ...

La Mens Sana Siena riparte dalla Serie C Silver

E’ un percorso lungo, lunghissimo quello intrapreso dalla Mens Sana Basketball Academy, questo il nome della società nata dalle ceneri delle defunte Mens Sana Basket e Mens Sana Basket 1871, per torna ...

