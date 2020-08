Nina Moric esasperata sbotta sui social contro Fabrizio Corona: “Carlos è una macchina da soldi per suo padre!” (Di giovedì 20 agosto 2020) Solo due settimane fa, Nina Moric aveva posato per la copertina del settimanale Chi insieme all’ex marito Fabrizio Corona ed il loro figlio, Carlos Maria. La coppia aveva dichiarato di essere ormai in pace per il bene del figlio, ormai diventato maggiorenne. Eppure, già dopo la pubblicazione di quell’articolo, la Moric aveva commentato piccata sotto il nostro post Instagram, attaccando velatamente il suo ex. Oggi, invece, le accuse di Nina sono ben più palesi. Corona, infatti, sarebbe reo di sfruttare il figlio per suo tornaconto economico. Questa è l’accusa lanciatagli dalla Moric attraverso un’Instagram Story di ieri sera: Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre “vende” la ... Leggi su isaechia

